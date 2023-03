Aeffe, perdita di 9 milioni nel 2022 con difficoltà in Cina

Aeffe

(Teleborsa) -, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, ha chiuso ilconper 352 milioni di euro, rispetto a 324,6 milioni di euro del 2021 (+8,4% a tassi di cambio correnti, +7,7% a tassi di cambio costanti). In un contesto di crescita generalizzata in tutte le aree geografiche (ad eccezione del Far East) e in particolare nel canale Retail, il gruppo ha registrato una forte accelerazione sia in(+17%) sia nel Resto d’Europa (+59,3%).L'è stato positivo per 36 milioni di euro (con un'del 10,1% sul fatturato), registrando un incremento dello 0,6% rispetto all'EBITDA del 2021 pari a 35 milioni (con un'incidenza del 10,9% sul fatturato), nonostante le difficoltà sul mercato cinese.Laè pari a 9 milioni di euro, rispetto ad un utile pari a 12 milioni del 2021, che includeva benefici fiscali non ricorrenti per 9,5 milioni di euro (utile adjusted 2021 pari a 2,5 milioni di euro)."Valutiamo positivamente i risultati del 2022 e siamo particolarmente soddisfatti degli investimenti realizzati, tra cui la finalizzazione del progetto di distribuzione diretta di Moschino in Cina, fiduciosi che le scelte intraprese si rifletteranno nel medio termine in una progressione sia dei ricavi sia della redditività - ha commentato il- Con attenzione all’evoluzione del contesto di mercato e alle relative contingenze, il Gruppo è tuttora impegnato nel rafforzamento dei piani di sviluppo dei marchi di proprietà sia a livello commerciale sia in termini di ottimizzazione della struttura societaria ed organizzativa".L', comprensivo dell'effetto IFRS 16, è pari a 232 milioni di euro, in aumento rispetto all'indebitamento di 169 milioni a fine dicembre 2021.