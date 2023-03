Mondadori supera attese: utile netto 2022 al top da 15 anni

Mondadori Editore

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2022 con risultati superiori alle attese, con ricavi netti pari a a 903 milioni di euro, in crescita dell'11,8% rispetto al 2021, un EBITDA Adjusted di 136,3 milioni di euro, in aumento del 28,9% rispetto al 2021; la marginalità si è attestata al 15,1%.Il Gruppo ha così realizzato il miglior risultato netto degli ultimi 15 anni pari a 52,1 milioni di euro, in crescita del 17,8% rispetto all'anno precedente.Cash flow ordinario pari a 70,2 milioni di euro rispetto a 68,2 milioni di euro del 2021. Posizione finanziaria netta IFRS 16 pari a -177,4 milioni di euro rispetto a -179,1 milioni di euro al 31.12.2021vede un ulteriore miglioramento con unaunprevisto in, mentre ilè stimato incircaed il Cash flow ordinario tra 60 e 65 milioni di euro.Il 2022 ha visto infatti il ritorno a una politica di remunerazione degli azionisti attraverso laper un ammontare complessivo di, equivalenti a un pay-out del 50% dell’utile netto 2021.