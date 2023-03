Snam, utile 2022 in calo ma sopra guidance a 1.163 milioni. Dividendo in aumento

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 3.317 milioni di euro, in aumento di 331 milioni di euro (+11,1%). Sono cresciuti i ricavi dei business della(+325 milioni di euro; +87,8%), principalmente per lo sviluppo dell'efficienza energetica, in particolare in ambito residenziale. Con riferimento al business delle, i ricavi sono aumentati di 6 milioni di euro.L'è stato pari a 2.237 milioni di euro (-0,6%). La flessione nei ricavi regolati, legata alla riduzione del WACC (pari a 130 milioni di euro), e l'aumento dei costi delle utilities sono stati in larga parte compensati da ricavi aggiuntivi e dal maggior contributo dei business legati alla transizione energetica. L'è stato pari a 1.163 milioni di euro (-4,5%)."Consuntiviamo questo 2022, ma al tempo stesso con la consapevolezza che il percorso per dotare il Paese delle infrastrutture capaci di garantire la piena sicurezza energetica è appena iniziato - ha commentato l'- Ci siamo confrontati negli ultimi 12 mesi con uno scenario estremamente volatile che ha introdotto profondi mutamenti nei mercati energetici e nell’assetto del sistema nazionale, imponendoci di reagire con rapidità ed efficacia per garantire la disponibilità di gas nell’immediato e nel medio"."Abbiamo presentato oggi al Consiglio di Amministrazione solidi risultati economici e finanziari, realizzando al contempo, per la maggior parte allineati alla Tassonomia europea e ai Sustainable Development Goals - ha aggiunto - Nel 2022 sono anche stati conseguiti significativi progressi sui principali indicatori di performance operativa e ESG, sia per l'infrastruttura del gas che nei business della transizione energetica".L'è pari a 11.923 milioni di euro (14.021 milioni di euro al 31 dicembre 2021), in riduzione principalmente per la variazione del capitale circolante connessa all’attività di bilanciamento.Il CdA propone all'assemblea del prossimo 4 maggio il pagamento di undi 0,1651 euro per azione, in pagamento a partire dal 21 giugno 2023 (record date 20 giugno 2023), con data di stacco cedola il 19 giugno 2023. Il dividendo per l'esercizio 2022 risulta pertanto pari a 0,2751 euro per azione, di cui 0,1100 euro per azione già distribuiti nel mese di gennaio 2023 a titolo di acconto (369 milioni di euro). Ilè in crescita del 5% rispetto al 2021.