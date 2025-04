Poligrafici Printing, nel 2024 ricavi e utili in calo. Payout dividendo portato al 74%

Poligrafici Printing

(Teleborsa) - Nel 2024ha registrato ricavi consolidati percon una riduzione di 3,3 milioni rispetto all’analogo periodo del 2023, imputabile principalmente alla revisione del contratto di stampa con, alla cessazione di quello con iled al minor costo addebitato per materiali di consumo.si riducono di 2,3 milioni rispetto l’esercizio precedente, dopo avere contabilizzato costi non ricorrenti per circa 0,6 milioni, mentre il Costo del lavoro, pari a 5,3 milioni, decresce del 3,9% rispetto l’esercizio 2023.Ilè pari acon una incidenza rispetto ai ricavi di stampa del 20,9%. Nell’esercizio 2023 ilè stato pari ad euro 4,9 milioni.Ilevidenzia un utile dopo le imposte di 0,8 milioni rispetto l’utile di 1,5 milioni registrato nell’esercizio precedente.La, al netto dell’effetto per l’IFRS 16 di Euro 8,7 milioni, evidenzia disponibilità nette per Euro 4,1 milioni dopo avere corrisposto dividendi per Euro 0,9 milioni.Proposta lapari a euro 0,03 per azione con un payout del 74% (payout del 54% al 31 dicembre 2023).