Snam, Venier: sulla buona strada per centrale la guidance 2025

Snam

(Teleborsa) -nel settore delle, grazie all'acquisizione di unna partecipazione indiretta in Open Grid Europe (OGE) per 920 milioni di euro, annunciata nel mese di aprile, chein particolare nei corridoi energetici settentrionali. Lo ha ricordato l'Amministratore delegato di Snam,, durante la conference call suo risultati, che evidenziano una crescita a doppia cifra dell'utile (+21,2% a 406 milioni) nel primo trimestre dell'esercizio.Parlando delle, Venier ha ricordato che ladi euro da 25,8 miliardi a seguiio della risoluzione 130 dell'ARERA che ha tenuto conto della crescita dell'inflazione in Italia.Il Ceo di Snam ha fornito anche unain Europa e in Italia, segnalando unanel primo trimestre, principalmente per effetto della maggiore domanda dell'Italia e della Germania., nel rimo trimestre,trainata soprattutto dal settore(+22%) e dal(+5%).Da segnalare anchedi 0,5 miliardi di metri cubi di gas in Austria nel trimestre gennaio-marzo. Lato, Venier ha spiegato che, da inizio anno, sono stateequivalenti a circa iltotali di gas.Venier ha confermato il, la cui operatività prenderà il via a maggio, mentre le aste di lungo periodo si svolgeranno nel mese di luglio.Quanto all', il Ceo di Snam ha confermato che, a dispetto di un contesto caratterizzato da forte, il Gruppo èche prevede investimenti per 2,9 miliardi di euro, un EBITDA di 2,85 miliardi, un utile di 1,35 miliardi ed una RAB di 25,8 miliardi.Il manager ha poi precisato "credo sia corretto che una eventuale revisione spetterà al prossimo CdA"Snam - ha aggiunto il manager - sta anche accelerandoe la strategia di sviluppo di unaa presidio dei principali corridoi energetici da Nord a Sud del Continente."Confermiamo un bilancio forte e una solida struttura finanziaria, come conferma il miglioramento del nostro rating", ha sottolineato, ricordando che questa sarà a sua ultima presentazione eche definisce davvero "unica".