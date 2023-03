USA, leading indicator febbraio -0,3%

(Teleborsa) -. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 110 punti in calo dello 0,3% rispetto al mese precedente (quando il calo era stato dello 0,3%) e rispetto al -0,3% atteso dagli analisti.La componente che riguarda laè aumentata dello 0,1% a 109,8 punti, mentre quella sulleè cresciuta dello 0,2% a 118,5 punti."Il LEI per gli Stati Uniti è sceso di nuovo a febbraio, segnando il suo- ha affermato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, presso The Conference Board - I contributi negativi o piatti di otto delle dieci componenti dell'indice hanno più che compensato il miglioramento dei prezzi delle azioni e una lettura migliore del previsto per i permessi di costruzione residenziale"."Mentre negli ultimi mesi il tasso di calo mensile del LEI si è attenuato, il principale indice economico- ha aggiunto - La più recente turbolenza finanziaria nel settore bancario statunitense non si riflette nei dati LEI ma potrebbe avere un impatto negativo sulle prospettive se persiste. Nel complesso, il Conference Board prevede che l'aumento dei tassi di interesse, insieme al calo della spesa dei consumatori, molto probabilmente spingerà l'economia statunitense in recessione nel breve termine".