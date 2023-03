MPS rientra nel paniere FTSE MIB dopo sei anni di assenza

Banca MPS

(Teleborsa) -, che segna un ribasso del 2,95%, in una giornata non facile per il comparto bancario, che continua a scontare le tensioni relative alla tenuta del settore dopo la vicenda Credit Suisse. Il tentativo di salvataggio attuato da UBS, infatti, non sembra aver convinto il mercato.Dal canto suo MPS rientra nel paniere dei titoli guida, grazie alle risorse messe dallo Stato, che hal'Istituto senese per una cifra di. Una operazione di iniezione del capitale cui ha fatto seguito il ritorno alla profittabilità della banca guidata da Luigi Lovaglio, che l'ha definita "un asset di valore per il Paese, non più un problema sistemico" La banca, dopo la lunga sospensione imposta dalla Consob, facendo posto a. Oggi rientra nel FTSE MIB al posto diL'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 1,771 Euro con prima area di resistenza vista a 1,883. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,707.