Franchi Umberto Marmi: nel 2022 utile +66%, cedola 0,29 euro

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2022 con un totale die altri proventi al 31 dicembre 2022 pari a 76,3 milioni di Euro rispetto a 65,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 (+17%), grazie al contributo decisivo delle vendite in Medio Oriente che raggiungono i 12,9 milioni di Euro con una crescita del 154% rispetto all’anno precedente.L' Ebitda Adjusted pari a 30,9 milioni si confronta con i 24,7 milioni al 31 dicembre 2021 (+25%). L’Adjusted Ebitda Margin è pari al 40,5% dei Ricavi (al 31 dicembre 2021 era pari al 37,9%).L'al 31 dicembre 2022 è pari a 17,2 milioni di Euro rispetto a 10,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2021 (+66%).per 13,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2022 rispetto a 22,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2021.Convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci il prossimo 21 aprile 2023 per: approvare il bilancio con proposta di dividendo pari a 0,29 Euro/azione, corrispondenti a un payout ratio pari a circa il 55% e a un dividend yield pari a circa il 3,1% rapportando l’importo unitario al prezzo di Euro 9,24 per azione registrato in data 20 marzo 2022., ha commentato: "Con grande soddisfazione oggi abbiamo approvatocon un Adjusted EBITDA Margin al 40,5%. Gli straordinari risultati ottenuti sono, segno che la nostra società sta crescendo sia attraverso una solida strategia commerciale, guadagnando importanti quote di mercato a livello globale, sia grazie alle importanti efficienze rese possibili dalle attività operative che ci permettono di raggiungere complessivamente livelli di redditività molto elevati. Stiamo consolidando la nostra presenza sui principali mercati mondiali quali Cina e Stati Uniti, e allo stesso tempo sviluppiamo con estremo interesse nuove aree geografiche, come i paesi del Golfo dove si stanno concretizzando significative opportunità soprattutto in termini prospettici., e nel corso del 2022 abbiamo approvato il nostro primo bilancio di sostenibilità. Nel corso dei prossimi anni continueremo a promuovere con ancor più vigore le caratteristiche uniche e distintive del marmo di Carrara anche in considerazione del minor impatto ambientale delle attività produttive rispetto ad altri materiali da costruzione., con l’intenzione di rafforzare il nostro posizionamento competitivo in Italia, ma soprattutto all’estero. In questo quadro qualche settimana fa abbiamo annunciato l’acquisizione del 49% della FUM AUSTRALIA Pty Ltd che ci permetterà di presidiare un mercato interessante ed in evoluzione.. I nostri prodotti sono scelti dai principali sviluppatori di grandi progetti nelle principali aree di sviluppo urbano del mondo per le caratteristiche di bellezza, sostenibilità ed esclusività. La nostra società continuerà a seguire con grande attenzione tutte le opportunità di sviluppo che si presenteranno nel prossimo futuro".