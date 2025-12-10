Milano 10:10
TIM, lascia il CdA il consigliere indipendente Paolucci

Con effetto dal primo gennaio 2026

Finanza, Telecomunicazioni
(Teleborsa) - TIM ha ricevuto le dimissioni del Consigliere indipendente Umberto Paolucci dagli incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e, conseguentemente, del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Parti Correlate.

Il Consigliere Paolucci ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dal primo gennaio 2026, per motivi professionali. In base alle informazioni a disposizione della Società, il consigliere non detiene azioni di TIM.

La Società, si legge nella nota, "ringrazia Umberto Paolucci per la professionalità e dedizione dimostrata nel corso del suo incarico, augurandogli ulteriori successi personali e professionali".
