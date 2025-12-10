TIM, lascia il CdA il consigliere indipendente Paolucci

TIM

(Teleborsa) -ha ricevuto le dimissioni del Consigliere indipendente Umberto Paolucci dagli incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e, conseguentemente, del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Parti Correlate.Il Consigliere Paolucci ha rassegnato le proprie dimissioni,, per motivi professionali. In base alle informazioni a disposizione della Società, il consigliere non detiene azioni di TIM.La Società, si legge nella nota, "ringrazia Umberto Paolucci per la professionalità e dedizione dimostrata nel corso del suo incarico, augurandogli ulteriori successi personali e professionali".