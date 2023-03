Giornata Mondiale dell'Acqua 2023: "Più cibo con meno acqua" per un'agricoltura più resiliente e sostenibile

(Teleborsa) - In occasione della, nell'immediata vigilia dellaincentrata sull'accelerazione del cambiamento per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria, si è tenuto ilorganizzato dain collaborazione cone ilil più importante ente italiano di ricerca dedicato all'agroalimentare. Il talk moderato da, ha visto la partecipazione di:, responsabile Divisione "Biotecnologie e Agroindustria" ENEA;esperta del CREA, Centro Agricoltura e Ambiente;ricercatore al CREA, Centro Politiche e Bioeconomia;, imprenditrice agricola di Coldiretti Giovani;è intervenuto con una performance tra ironia e musica. È stata l'occasione per discutere dei cambiamenti climatici che, sempre più spesso, sottopongono l'area mediterranea a una situazione di stress idrico che rischia di diventare sistematico, imponendo una riflessione sull'intera filiera agroalimentare per favorire un'agricoltura più resiliente e sostenibile."La Giornata Mondiale dell'Acqua – ha detto– è un'occasione per sensibilizzare le coscienze di tutti sulla riduzione degli sprechi e sulla diffusione di buone pratiche. Occorre un cambiamento nelle abitudini e un forte investimento nell'innovazione per gestire al meglio questa preziosa risorsa e sviluppare un'agricoltura sempre più a basso impatto ambientale"."C'è sempre minore disponibilità di acqua, che è fondamentale per tante attività umane. In questo caso – ha sottolineato– parliamo di cibo, in particolare, per noi italiani, le produzioni made in Italy rappresentano un fiore all'occhiello, per cui salvaguardare queste produzioni significa tutelare la risorsa idrica affinché sia sempre disponibile per queste attività produttive. Dobbiamo focalizzare l'attenzione sugli strumenti a nostra disposizione per produrre più cibo con meno acqua. In tal senso, un ambito importante è quello delle infrastrutture, occorre tornare a essere protagonisti nella realizzazione del nostro sistema irriguo, evitando le perdite infrastrutturali di questa risorsa"."Ogni coltura (specie, varietà, clone) – ha dichiaratodirettore CREA Agricoltura e Ambiente – sviluppa le massime potenzialità in un determinato suolo e sotto determinate condizioni climatiche; non rispettando queste interazioni, si rendono necessari maggiori input energetici e irrigui per ottenere minor produttività e minor qualità. Semplicemente: non si può far tutto ovunque e, soprattutto, non esiste una ricetta valida per ogni luogo".Inoltre, durante il talk è statoche ci accompagnerà fino al 22 aprile per le celebrazioni della 53a Giornata Mondiale della Terra.A Roma il Villaggio per la Terra tornerà in presenza dal 21 al 25 aprile, presso la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese. Cinque giornate dedicate all'ambiente con tanto sport, attività per bambini, musica, e cultura con un programma denso di eventi. Quest'anno il format del Villaggio sbarca anche nella città di Torino, dove il 22 aprile si terrà una giornata organizzata presso i Musei Reali. In contemporanea dalla Nuvola di Fuksas a Roma sarà trasmessa una maratona di 12 ore #OnePeopleOnePlanet, in diretta su RaiPlay, con tanti ospiti e artisti nazionali e internazionali.Viene rilanciato il progetto della Call4Earth che Earth Day Italia ha ideato per coinvolgere giovani studenti e startupper con il fine di spingerli a condividere idee innovative che possano contribuire alla soluzione della crisi climatica e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'iniziativa quest'anno sarà al fianco della "YOUTH4CLIMATE CHALLENGE" che il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) ha lanciato per ispirare i giovani di tutto il mondo a concentrare le proprie capacità e creatività per intraprendere azioni importanti e concrete per il clima.Per la prima volta, all'interno delle celebrazioni dell'Earth Day, entrano i festeggiamenti per la Giornata Mondiale della Creatività e dell'Innovazione, con un programma culturale di altissimo spessore in collaborazione con Impatta, Fondazione Italia Digitale, Next4.