Wine Business Forum, Zoppas (ICE): "Giappone e Asia orientale mercati strategici per agricoltura e vino italiani"

(Teleborsa) -dobbiamo aiutare gli imprenditori, le imprese grandi piccole e medie, nel loroTradizione, storia, arte ma anche Valori, principi e tradizioni sono i cardini del Made in Italy che stiamo esprimendo anche all’interno di questo Padiglione Italia". Lo ha detto il Presidente di ICEintervenuto al Wine Business Forum organizzato da Agenzia ICEprosegue Zoppas.ha indicato una traiettoria chiara: portare l’export agroalimentare italiano a 100 miliardi di euro. È un obiettivo raggiungibile, perché l’agroalimentare italiano sta registrando performance di crescita solide e costanti. Lo dimostrano i numeri del nostro vino: nel 2024 il settore ha raggiunto 8,1 miliardi di euro (+5,5% sul 2023) e nel primo bimestre del 2025 l’export vinicolo ha toccatorispetto allo stesso periodo del 2024. L’Asia orientale rappresenta un mercato strategico: l’export vinicolo italiano nel 2024 ha toccato 434 milioni di euro. Inoltre, nel 2024 abbiamo esportato in Asia 5,6 miliardi di euro di prodotti agroalimentari, in aumento del 7,5% rispetto al 2023 e del 41,6% rispetto al 2019. Numeri che raccontano di un mercato dal potenziale alto,lavorando in sinergia con la rete delle ambasciate e il Sistema Paese (composto anche da SACE, Simest e Cdp) che operano sotto l’egida della diplomazia della crescita promossa dal Ministero degli Affari Esteri, in collegamento con il Ministero dell’Agricoltura. Il vino italiano — come tutto l’agroalimentare — non è più confinato al canale etnico. Sta entrando sempre di più nelle cucine locali, anche in Asia. È apprezzato per la sua qualità, per il suo valore culturale, per l’identità che rappresenta. E questo ci rende ancora più forti nella competizione globale. Oggi abbiamo lavorato sullo sviluppo del settore vitivinicolo creando un momento di incontro tra imprese e importatori asiatici e giapponesi nella cornice dell’Expo, dove domanda ed offerta si sono incontrate e corteggiate.”Il Forum