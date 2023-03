Banco BPM, SGR e istituzionali depositano liste per rinnovo CdA e collegio sindacale

Banco BPM

(Teleborsa) - SGR e investitori istituzionali hanno depositatoper il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale diprevisto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre l'1,5% delle azioni ordinarie della società.La lista presentata per ilè composta da: Nadine Farida Faruque, Paolo Boccardelli.La lista presentata per ilè composta da: Sindaci effettivi Maurizio Lauri, Nadia Valenti, Barbara De Leo; Sindaco supplente Mario Tagliaferri.Lo comunica il coordinatore del, Emilio Franco, per conti di: Amundi Asset Management SGR, Stichting Depositary APG, Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, Epsilon SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited