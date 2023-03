Auto, Pichetto: ancora aperto confronto con la Commissione sui biocarburanti

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente,, ha dichiarato che il governo italiano sta ancora discutendo con la Commissione "per uno spazio di apertura nel Preambolo 11 aiIn generale sulla questione dello stop aidal 2035, "stiamo perdendo la bussola fondamentale – ha affermato il ministro intervenendo al convegno "Dal Mediterraneo il futuro energetico europeo" organizzato dalla Fondazione Merita con Unioncamere Roma – . L'obiettivo è difendere il motore endotermico, c'e' un interesse nazionale: metà della produzione Ue è italiana e grazie alla Germania rimarrà il motore endotermico".Per quel che riguarda gli e-fuels promossi dalla Germania, "se parliamo diglinon ci sono ancora, mentre i biocarburanti che proponiamo noi li abbiamo subito. Qualcosa emettono è vero, ma ci vuole una verifica basata su un ragionamento scientifico non ideologico", ha aggiunto. Il ministro questa sera sarà a Bruxelles per ilin programma domani che dovrebbe adottare il regolamento sulle emissioni delle auto.Sulle"diciamo no a scelte ideologiche da parte dell'Ue". I fabbricati, ha ricordato il Ministro, sono responsabili del 40% delle"dobbiamo agire, in particolare nella pianura Padana", ma servono risorse e tempo. In Italia ci sono "31 milioni di fabbricati, 21 milioni sono nelle classi energetiche E, F, G. Con l'Ecobonus siamo intervenuti su 360mila, ne rimangono almeno 10 milioni".Il ministro ha poi confermato che il governo doposta valutando un nuovo"per arrivare a 30-35 miliardi di metri cubi l'anno di capacità che ci permetteranno di comprare gas da tutto il mondo". Le ipotesi confermate dal ministro riguardanoSempre in tema gas, Pichetto Fratin ha affermato che glisono pieni oggi al 57,4%. "Abbiamo 9-10 miliardi di metri cubi di gas di riserva, siamo abbastanza fiduciosi di affrontare l'autunno senza problemi e penso anche l'estate, ma su questo attendo conferme dagli operatori", ha aggiunto.