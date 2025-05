Pnrr, tornano gli incentivi per la rottamazione: più fondi per l’acquisto di auto elettriche

(Teleborsa) - Ilha deciso diper favorire la, dirottando circa. Le risorse, originariamente destinate alla realizzazione di colonnine di ricarica, saranno impiegate per incentivare la sostituzione diGli incentivi saranno maggiormente vantaggiosi per le fe destinati a persone fisiche e microimprese con sede in aree urbane funzionali. L’obiettivo è ridurre significativamente le emissioni di CO2 nei trasporti.La decisione è stata accolta con favore da, associazione della mobilità elettrica, anche se desta preoccupazione lo spostamento di fondi a scapito dell’infrastruttura di ricarica, ancora carente. La misura, sottolinea il presidente, dovrà essere attuatae con criteri chiari per avere un reale impatto sul mercato.