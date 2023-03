Germania, GFK: migliora fiducia consumatori ma slancio è debole

(Teleborsa) - La fiducia dei consumatori in Germania ha dipinto un quadro contrastante ad aprile. Mentre le aspettative di reddito hanno continuato la loro ripresa, la propensione all'acquisto ha mostrato pochi cambiamenti. Al contrario, le aspettative economiche devono accettare una piccola battuta d'arresto dopo essere aumentate quattro volte di seguito.L', in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per aprile un valore di -29,5 punti, rispetto al -30,6 di marzo (dato rivisto da un preliminare di -30,5). La lettura è sostanzialmente in linea con le attese degli analisti, che erano per un miglioramento del sentiment a -29,2 punti., con l'indicatore che perde 2,3 punti e si porta a quota 3,7. Aumenta di poco l'indicatore sulla propensione all'acquisto che sale di 0,3 punti e si attesta a -17. Quello sulle aspettative dei redditi è salito di 3 punti a quota -24,3."Dalla fiducia dei consumatori in Germania emerge un quadro contrastante" - spiega l'istituto GFK in una nota - "mentre le aspettative di reddito hanno continuato la loro ripresa, la propensione all'acquisto ha mostrato pochi cambiamenti. Al contrario, le aspettative economiche mostrano una piccola battuta d'arresto dopo essere aumentate quattro volte di seguito".