Lululemon, guidance su 2023 al di sopra delle attese

Lululemon

(Teleborsa) -, rivenditore canadese di abbigliamento sportivo e società quotata al Nasdaq, ha registratoin aumento del 30% a 2,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 29 gennaio 2023), contotali in crescita del 27%. L'è diminuito del 47% a 314,4 milioni di dollari (su base rettificate +33% a 785,3 milioni di dollari).L'è stato di 0,94 dollari, rispetto a 3,36 dollari nel quarto trimestre del 2021, mentre l'utile per azioneè stato di 4,40 dollari, rispetto a 3,37 dollari nel quarto trimestre del 2021."Nel quarto trimestre e nell'intero anno 2022, abbiamo ottenutoguidati dai nostri prodotti innovativi, potenti esperienze degli ospiti e espansione strategica del mercato - ha commentato il- Il nostro continuo alto livello di prestazioni è un riflesso del duro lavoro e dell'agilità dei nostri incredibili team e delle profonde connessioni che creano con i nostri ospiti e le comunità in tutto il mondo".Lululemon ha affermato dientrate fiscali per ilcomprese tra 9,30 miliardi e 9,41 miliardi di dollari, al di sopra della stima media degli analisti di 9,14 miliardi di dollari, secondo i dati di Refinitiv. La società ha previsto un profitto per l'intero anno compreso tra 11,50 e 11,72 dollari per azione, rispetto alla stima degli analisti di 11,26 dollari.