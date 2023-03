Consob, risarcimenti Arbitro Controversie Finanziarie salgono a 142,5 milioni

(Teleborsa) -l’attività svolta dallha visto ilnegli anni precedenti, che attesta il numero dei pconsentendo di abbattere ulteriormente l’arretrato accumulato nei primi anni di attività: il numero totale dei procedimenti conclusiè, infatti, salito a, a fronte di 9.811 ricorsi ricevuti. E' quanto emerge dalla Relazione sull'attività svolta nel 2022.Fra i dati salienti c'è ancheai risparmiatori nel 2022, pari a, che porta i risarcimenti complessivamente riconosciutidell’Arbitro nel 2017 a, con una"Molti sono stati gliche meritano l'appellativo di", ha esordito il presidente di ACF,, citando l’invasione dell’Ucraina, l’onda lunga della pandemia, l’emergenza climatica, l'inflazione, le politiche restrittive delle banche centrali."Proprio per questo, quella che stiamo vivendo è", ha sottolineato Barbuzzi, rilanciando su investimenti e riforme strutturali, equità sociale, sostegno alle fasce deboli,. E proprio qui - sottolinea - l'ACF è chiamato a svolgere il proprio ruolo.La relazione mette in evidenza la, che sono infatti scesidai 1.582 del 2021 e 1.772 del 2020.La diminuzione dei ricorsi in ingresso rispetto al passato è riconducibile, in generale, al clima di incertezza derivante dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, che hanno indotto molti risparmiatori ad effettuare scelte finanziarie conservative e poco rischiose, oltre che ad alcune novità regolamentari, entrate in vigore il 1° ottobre 2021, che hanno circoscritto l’ambito di operatività dell’Arbitro ed il venir meno dei ricorsi relativi alle crisi bancarie del 2015 (risparmio tradito).Quanto alla distribuzione territoriale, coerentemente con i dati registrati nell’intero periodo di attività dell’ACF,si è confermato l’area di provenienza delseguita dal Sud (40,9%) e dal Centro (17%) del Paese.Il 2022, in linea con il trend del quinquennio 2017-2021, ha visto - rispetto alla ripartizione per genere - la, sintomatica di una gestione della ricchezza famigliare tuttora di matrice prettamente maschile. Infatti, a fronte di un totale di 1.099 ricorsi ricevuti da parte delle persone fisiche, 761 sono stati quelli presentati da uomini (69,2%), 338 da donne (30,8%).Significativa la presenza di donne in caso di cointestatazione degli investimenti (77,7% dei casi).Il controvalore dellecontenute nei ricorsi presentati nel corso del 2022, che hanno superato positivamente il preventivo vaglio di ricevibilità/ammissibilità (797), è statodi euro, con