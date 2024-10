Abusivismo finanziario, CONSOB oscura 8 siti: totale sale a 1.152

(Teleborsa) -ha ordinato l'che offrono abusivamente servizi finanziari.Di seguito iper i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: "HF Investments" (sito internet https://hf-investments.pro e relative pagine https://hf-investments.trade e https://web.hf-investments.live); "2139 Exchange" (siti internet https://2139.one, https://2139.nl, https://2139a.com e https://2139.lol); "GMT Brokers Ltd" (sito internet https://gmtbrokers.net e relativa pagina https://portal.tradingfxapp.app); For Trade Ltd (sito internet https://acmarketscfd.net e relativa pagina https://client.acmarketscfd.net); "First State Investments (Ireland) Limited" (sito internet www.fsi247.io e relative pagine https://client.fsi247.io e https://webtrader.fsi247.io)Sale, così, adalla CONSOB a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.