Banca Popolare Pugliese, l'utile scende a 9,1 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - Laha chiuso il2024 con unpari 9,07 milioni di euro, in decremento di 5,83 milioni di euro (-39,14%) rispetto al primo semestre 2023, che ha consentito di conseguire un ROE annualizzato del 5,07% e un Cost Income del 69,58%.Ilal 30 giugno 2024 di 61,10 milioni di euro evidenzia un decremento di 7,23 milioni di euro (-10,59%) rispetto al 30 giugno 2023, dovuto esclusivamente ai minori interessi sugli impieghi finanziari. Ildi 84,13 milioni di euro registra un decremento di 5,31 milioni di euro (-5,93%) quale effetto del decremento del succitato margine di interesse e delle commissioni nette di 0,48 milioni di euro (-2,31%) e dell'incremento dei dividendi di 0,25 milioni di euro (+13,29%) e del risultato netto delle attività finanziarie di 0,47 milioni di euro.ordinaria ammontano, al 30 giugno 2024, a 3.155 milioni di euro e registrano un incremento di 16,27 milioni (+0,52% rispetto al 31 dicembre 2023). I, pari a 121 milioni di euro, rappresentano il 3,84% del totale dei crediti netti (3,60% al 31 dicembre 2023), e registrano un incremento complessivo di 8,09 milioni di euro (+7,16%). In particolare, i crediti in sofferenza ammontano a 54,56 milioni di euro (+12,33%), le inadempienze probabili ammontano a 45,61 milioni di euro (+6,59%) e i crediti scaduti e sconfinati si attestano a 20,85 milioni di euro (-3,33%). Il tasso di copertura dei crediti deteriorati al 30 giugno 2024 si ragguaglia al 50,74% e quello dei crediti in sofferenza al 63,64%.Lada clientela ordinaria ammonta a 5.307,88 milioni di euro (+ 52,86 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023) di cui 3.915,72 milioni di euro di raccolta diretta e 1.392,16 milioni di euro di raccolta indiretta. La raccolta assicurativa al 30 giugno 2024 ha visto il collocamento di polizze per 4,79 milioni di euro.