DXC Technology, siglato Accordo Quadro Consip su “Sanità Digitale"

DXC Technology

(Teleborsa) -, una delle principali società di servizi IT globali Fortune 500, capogruppo delcostituito con le società Deda Next, Datamanagement Italia, Consorzio DGS Salute, CSA, Lutech, Indra Italia, Sinapsys, Riatlas, Naxe, Kelyon, ha firmato l’sulladel“Sanità Digitale - Sistemi informativi sanitari e Servizi al cittadino”.L’iniziativa rientra nell’ambito delle gare destinate a supportare e accelerare la trasformazione digitale dellacome previsto dagli obiettivi della Missione “Salute” del PNRR e costituisce dunque uno strumento essenziale per la modernizzazione del Paese.“Stiamo vivendo un importante momento di trasformazione e quanto contenuto nel PNRR rappresenta un’occasione unica che non possiamo permetterci di sprecare. La pandemia ha fatto emergere la necessità di nuovi modelli organizzativi e di business che non riguardano solamente il settore privato ma anche quello pubblico che, attraverso Enti e Amministrazioni, si interfaccia quotidianamente con i cittadini”, ha dichiaratoItaly Public Sector General Manager di DXC Technology.“In particolare, quello della Sanità rappresenta unper il Paese e l’può offrire un contributo fondamentale in termini di servizi innovativi e nuove esperienze d’uso in grado di migliorare la qualità della vita delle persone. Per questo, l’accordo Consip assume un’importanza ancora maggiore non solo per il settore sanitario ma per l’intero Paese”, ha aggiunto Mangia.DXC Technology è da anni impegnata ad aiutare le organizzazioni sanitarie a operare in modo più efficiente e a migliorare l'esperienza dele delcon l’erogazione di servizi a valore aggiunto, attraverso un ampio portafoglio di soluzioni che includono capacità consulenziale e piattaforme tecnologiche innovative.