Digital Value si aggiudica due lotti di gara Consip per circa 30 milioni di euro

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, ha comunicato l’aggiudicazione di due nuove, relativo a soluzioni Oracle e, relativo a Soluzioni Cisco, rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi.Entrambe le aggiudicazioni hanno una, con decorrenza prevista nel prossimo mese, e contribuiranno all’ampliamento del portafoglio ordini del Gruppo per l’anno in corso.Il lotto 1 Public Cloud SaaS – CRM ha un valore complessivo di 25 milioni di euro, di cui, oltre il 20% di massimali di legge. Il lotto 14 ha un valore complessivo di 25 milioni, di cui, oltre il 20% di massimali di legge."Queste nuove aggiudicazioni contribuiscono a consolidare la posizione di Digital Value neled esprimono la fiducia delle istituzioni nella capacità del Gruppo di accompagnarle in percorsi strategici di", ha sottolineato l'azienda in una nota.