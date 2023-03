Eurocoin, Banca d'Italia: leggero calo a marzo a -0,14

(Teleborsa) - Laha reso noto che nel mese di marzoè leggermente sceso, passando dal -0,05 di febbraio a -0,14. La flessione dell'indicatore ha risentito principalmente del calo dei corsi azionari e della revisione al ribasso dell'attività nell'area dell'euro nel quarto trimestre diffusa a marzo.Eurocoin – sviluppato dalla Banca d'Italia – fornisce in tempo reale unadel quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche come stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo.