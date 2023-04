Intesa Sanpaolo conclude buy-back per 1,7 miliardi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, in relazione all'esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 6 febbraio , ha reso noto che, dal 3 al 4 aprile 2023, hacomplessivamente, pari a circa lo 0,12% del capitale sociale, a un prezzo medio di 2,3684 euro, per untotale diIl colosso creditizio ha inoltre comunicato che il 4 aprile haavendo acquistato complessivamente 706.004.171 azioni, pari a circa il 3,72% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione di 2,4079 euro, per untotale diSul listino milanese, oggi, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,82%.