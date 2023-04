Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione fino a 8,5 miliardi di euro di BOT 12 mesi. I titoli vanno in asta mercoledì 12 aprile. La data di regolamento è venerdì 14 aprile



In particolare, saranno offerti: 6,5 miliardi di BOT 12 mesi con scadenza 12/04/2024 e 2 miliardi di euro di BOT 12 mesi (riapertura - vita residua 4 mesi) con scadenza 14/08/2023.



In scadenza il 14 aprile 2023 ci sono 7,15 miliardi di BOT 12 mesi.









(Teleborsa) -