Risparmio gestito, ad aprile raccolti 4 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel mese di aprile il mercato italiano delha registrato una raccolta netta di 4 miliardi di euro, di cui 2,7 miliardi confluiti nei fondi aperti. Lo si evince dai dati provvisori della Mappa Mensile del mese pubblicata da, dai quali emerge anche che ilsi è attestato a 2.491 miliardi di euro a fine aprile.Lo spaccato per categoria mostra afflussi verso i, rispettivamente per 813 e 347 milioni di euro e deflussi per 826 milioni di euro dai prodotti bilanciati. Ad aprile ihanno attratto nuovi capitali per 2,3 miliardi di euro.Infine, le gestioni dihanno raccolto 755 milioni di euro e quelle istituzionali 376 milioni.