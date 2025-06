USA, deficit commerciale più che dimezzato ad aprile

(Teleborsa) - Più che dimezzato il deficit commerciale americano. Nel mese di aprile, laha mostrato un disavanzo di 61,6 miliardi di dollari, in discesa rispetto al passivo di 138,3 miliardi di dollari di marzo (dato rivisto da -140,5 miliardi).Il dato, comunicato dal(BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con i -67,6 miliardi stimati dagli analisti.Lesono aumentate a 289,4 miliardi, mentre lesono risultate in calo a 351 miliardi di dollari, sulla scia dell'entrata in vigore dei dazi.