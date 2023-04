Fincantieri acquista azioni proprie e conclude il programma

Fincantieri

il principale complesso cantieristico al mondo

(Teleborsa) -ha reso noto di aver, tra il 29 marzo e il 3 aprile 2023, complessivamente, pari a circa lo 0,18% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato per il volume di 0,5887 euro per azione, al netto delle commissioni, per unpari a. È stato così avviato il 17 marzo scorso.Dall’inizio del Programma, Fincantieri ha acquistato 10.000.000 azioni proprie (pari a circa lo 0,59% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 5.685.307,73 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 28 marzo 2023 Fincantieri detiene complessivamente 11.128.666 azioni proprie, pari a circa lo 0,65% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 0,572 euro.