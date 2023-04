Sitael sigla contratto con ESA per forniura satelliti PLATiNO iperspettrali

Leonardo

(Teleborsa) - SITAEL, la più importante azienda spaziale italiana controllata da Angel Holding, ha siglato un(ESA) per la fornitura direalizzata daper la Costellazione di Osservazione della Terra IRIDE.I satelliti PLATiNO iperspettrali, la cui realizzazione impiegheràaltamente specializzati e, inizieranno ad operareLa, che riuscirà a catturare con grande accuratezza e alta frequenza le immagini dell’Italia e dell’area mediterranea,una serie si di, utili per i cittadini e le Amministrazioni Pubbliche, quali l’inquinamento delle acque, dei suoli e dell’aria, per la prevenzione degli incendi ed in generale dei rischi associati al dissesto idrogeologico, come frane e alluvioni.saranno realizzatied imbarcheranno gli strumenti ottici iperspettrali di ultima generazione realizzati da(Firenze).è la piattaforma satellitare modulare,, completamente elettrica ("all-electric"), multifunzionale ed, perchè dotata didimensioni compatte ed agilità di manovra uniche. La, realizzata anch’essa da SITAEL con tecnologia proprietaria ed italiana al 100%, rende il prodotto PLATiNO compatibile con orbite basse ed estende la durata della missione conIlè stato sviluppato da SITAEL insieme a Thales Alenia Space, Leonardo e Airbus Italia grazie a un contratto di sviluppo tecnologico con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che consente di attivare unhe coinvolge"Siamo orgogliosi che l’ESA abbia riconosciuto il valore di PLATiNO, - realizzato per l’Agenzia Spaziale Italiana – che nella costellazione IRIDE è una opportunità per far conoscere il prodotto e le capacità di SITAEL in Europa e nel mondo", ha affermato, Managing Director Sales and Products di SITAEL., Direttore dei programmi d’Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea e capo del centro ESRIN di Frascati, ha espresso "soddisfazione" per la firma di questo contratto con SITAEL, sottolineando "siamo particolarmente fieri di aver raggiunto questo obiettivo in linea con la tabella di marcia, ed in coerenza, con le direttive relative ai fondi del PNRR".Siamo fieri di mettere a disposizione dell’Agenzia Spaziale Europea e dei partner del programma IRIDE la tecnologia iperspettrale di Leonardo, un’eccellenza internazionale frutto di competenze ed esperienze maturate negli anni grazie agli investimenti e alla lungimiranza delle Istituzioni e dell’Agenzia Spaziale Italiana", ha commentato, SVP Divisional Space Business di Leonardo.