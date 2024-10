Mondo TV France sigla nuovo accordo di licensing per Grisù

Mondo TV France

(Teleborsa) - A pochi giorni dal lancio dei nuovi episodi inediti disu Rai Yoyo,annuncia la chiusura di un importante, leader mondiale tra le piattaforme di e-Commerce specializzate in abbigliamento e accessori personalizzati on-demand. La piattaforma ha infatti(è stato già stipulato un contratto per la Germania con ZDF Studios)., prevede lo sviluppo e la vendita di T-Shirts, Longsleeves, Hoodies, Sweater, zip jackets per Kids e Adult, T-shirts per Baby.Si prevede undel programma licensing che accompagnerà la distribuzione della serie in numerosi mercati già assicurati.l’accordo con Spread Shirt si inserisce in un piano molto articolato che vanta già(Gruppo Giochi Preziosi per la categoria Toys, Gruppo Giunti per la categoria publishing, Pon Pon Edizioni per i prodotti activity /coloring, Ravensburger per Puzzle & Games, Commodore per App & VideoGame, EuroPublishing per stationery set e puzzle flowpack, Fondazione Aida per il Musical, Thekom per Events, Emmeci per Epiphany Socks, Carnaval Queen per il costume di carnevale. Grisù sarà fra gli ospiti d’onore del, giunto quest’anno alla sua quinta edizione.