Thales Alenia Space, contratto con OHB per sviluppo di strumenti radar per missione ESA

(Teleborsa) -, joint venture tra(67%) e(33%), ha firmato uncon la tedescaper loper l'osservazione della Terra che saranno imbarcati sulla costellazione di due satelliti Harmony, la decima missione Earth Explorer dell'ESA che dovrebbe essere lanciata a bordo di un razzo Vega-C entro il 2029.Thales Alenia Space sarà allaper progettare, sviluppare e validare gli strumenti SAR in banda C e sarà anche responsabile dell'elettronica digitale in banda C e delle antenne che saranno imbarcate su entrambi i satelliti Harmony, si legge in una nota."Questo contratto conferma l'esperienza consolidata e riconosciuta di Thales Alenia Space nella produzione di satelliti per l'osservazione della Terra basati sulla tecnologia radar - ha dichiarato Giampiero Di Paolo, AD di Thales Alenia Space Italia - Lo sviluppo dei due strumenti radar consentirà a Thales Alenia Space di compiere un significativo, migliorando la competitività dei prodotti SAR sia nel mercato istituzionale che in quello commerciale dell'osservazione della Terra".