PNRR, Giorgetti: aggiornamento dovuto, scritto in un contesto molto diverso da quello attuale

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,ha affermato che "l'economia reale italiana ha una capacità impareggiabile di affrontare le sfide". "Secondo me resiliente è esattamente la definizione del sistema economico italiano", ha dichiarato il ministro a Washington per la sessione primaverile del. "Credo moltissimo nello spirito imprenditoriale italiano se riusciamo a riattivarlo diventa più semplice immaginare una crescita maggiore. Non ho trovato orientamento di pregiudizio o negativo verso il nostro paese", ha aggiunto.Alle agenzie di rating "abbiamo presentato il governo, il ministro e il DEF, un bel volumetto che spiega la traiettoria deicome ce l'aspettiamo", ha poi fatto sapere Giorgetti, sottolineando che l'incontro è stata l'occasione per "ribadire lo sforzo di questi mesi ispirato al principio di responsabilità nella gestione dei conti pubblici". "Abbiamo spiegato un elemento di interesse", ossia ile la sua revisione, ha proseguito il ministro, ne "abbiamo spiegato le motivazioni che sono semplicemente di carattere oggettivo. È stato scritto prima dellainprima deialle stelle, di un'a doppia cifra". "Mi sembra che un aggiornamento oggi è in qualche modo dovuto", ha aggiunto.Quanto ai rapporto con lail ministro ha dichiarato: "le miesono quelle di qualche anno fa quando ho provveduto a depurare quell'accordo dalle parti più delicate e strategicamente scomode. La valutazione" sull'"sarà fatta dalla premier. Ile quello che ho percepito, induce ancora a maggiore cautela rispetto al passato".Il ministro ha infine fatto sapere che l'Italia durante i suoi incontri al Fondo Monetario Internazionale ha ribadito con assoluta convinzione glianche finanziari diall'Ucraina.