UIF, Giorgetti: su riciclaggio cruciale coordinamento internazionale

(Teleborsa) -dove i focolai di tensione non cessano di sorgere e nel quale le minacce. In questo scenario, l'efficacia della risposta italiana ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è strettamente legata alla capacità di agire in maniera coordinata e proattiva, a livello nazionale, europeo, internazionale". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Gintervenendo alla presentazione del Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif).può rispondere con tempestività ed efficacia alle minacce sistemiche e alle evoluzioni del contesto globale. Il Rapporto odierno - ha osservato - fornisce un riscontro tangibile della sempre maggiore collaborazione nazionale e internazionale, concretizzatasi nella firma di nuovi protocolli di intesa tra le autorità del sistema e nell'impegno della UIF nella ricostruzione dei flussi finanziari complessi riconducibili a nominativi sottoposti a indagini".Il lavoro della Uif - ha proseguito Giorgetti - si integra con quello delle altre istituzioni e autorità coinvolte, siano esse giudiziarie, investigative o di vigilanza, rafforzando un impianto multilivello fondato su collaborazione, trasparenza e responsabilità condivisa.In particolare, il Rapporto consente di cogliere la complessità e la centralità dell'attività di raccolta e analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (Sos), che rappresenta la pietra angolare del sistema di prevenzione e contrasto ed è un elemento imprescindibile per l'avvio e lo sviluppo delle indagini e dei procedimenti penali da parte delle Direzioni Distrettuali Antimafia consentendo, in molti casi, anche di"Il rapporto della Uif rileva tempestivamente e puntualmente un peso crescente delle frodi informatiche e una continua evoluzione delle modalità di utilizzo delle, ha detto il Ministro."Non a caso abbiamo recentemente rafforzato i presidi regolamentari per il contrasto e la prevenzione dell'utilizzo a fini illeciti di cripto-attività. I prestatori di servizi in cripto-attività sono stati sottoposti, in linea con quanto previsto a livello europeo, agli stessi obblighi antiriciclaggio applicati agli intermediari bancari e finanziari. Inoltre - ha proseguito Giorgetti - sono stati introdotti specifici obblighi di tracciabilità delle operazioni in cripto-attività con l'obiettivo di favorire l'individuazione di eventuali transazioni sospette"."Siamo, tuttavia, consapevoli che le modalità di utilizzo delle cripto-attività a scopi di riciclaggio sono in continua evoluzione e sempre più complesse e sofisticate. Stiamo, quindi, continuando a lavorare su questo fronte, in raccordo con tutti gl