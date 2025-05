PNRR, Foti: settima rata confermerà primato Italia con 140 miliardi

(Teleborsa) -attualmente in fase di verifica finale da parte della Commissione europea sarà confermato il primato europeo dell'Italia nell'avanzamento del Piano,della dotazione complessiva e, in termini di performance, si raggiungerà circa il 55% degli obiettivi programmati". Lo ha affermato, riferisce una nota, il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione,nel corso della Cabina di regia PNRR, che si è svolta nel pomeriggio a Palazzo Chigi.Ad oggi, riferisce il comunicato,finanziamenti per le prime sei rate delche hanno consentito all'Italia di essere lo Stato Ue che ha ricevuto l'importo maggiore di finanziamento, pari a 122 miliardi di euro, corrispondente alin aggiornamento sulla piattaforma ReGiS e comunque sottostimati in quanto molti soggetti attuatori non hanno ancora provveduto alla rendicontazione, sono in continua crescita e sfiorano quota 70 miliardi di euro, ovvero circa il 58% delle risorse finora ricevute".In riferimento alla piena attuazione del PNRR, il Ministro Foti ha informato che "sono tuttora in corso interlocuzioni con tutte le Amministrazioni titolari e con la Commissione europea, che si aggiungono al costante monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori e dei piani di azione redatti dalle Prefetture a seguito delle sedute delle Cabine di coordinamento, in vista di un aggiustamento complessivo del Piano che