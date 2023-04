L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Tassi: BCE di nuovo davanti al bivio diabolico

(Teleborsa) -a Francoforte, lasi troverà di nuovo, rischiando così di innescare una recessione in Europa;dei tassi di interesse, rischiando una ripresa dell'inflazione. Non è una scelta facile ma esistono almenoche dovrebbero indurre la BCE ad assumere unasul fronte dei tassi di interesse.E' quanto sottolinea l'economista, nell'ultima, dedicata alle prossime mosse di politica monetaria dell'Eurotower. Una analisi che, come sempre, conduce punto per punto.La prima ragione è connessa con la crescita. Incredibilmente, che doveva esser l'annus horribilis dal punto di vista della crescita, sia a livello europeo che a livello italiano, si sta trasformando in un. A livello di Eurozona si stima una crescita dello 0,8%, a livello italiano si stima una crescita. E' opportuno ricordare che, a dicembre scorso, Moody's ipotizzava per l'Italia, una discesa del PIL dell'1,4% nel 2023.Questi dati possono essere: come undell'economia a frote dell'aumento die tassi, che incoraggia la BCE a continuare in questa politica aggressiva; oppure come una, data per certa, che implica la necessità diquesta fragile ripresa con pesanti aumenti dei tassi d'interesse.La seconda ragione riguarda invece le banche. La recente, nata nella Silicon Valley, ha dimostrato in tutta chiarezza che una, non ha ripercussioni solo su inflazione e crescita, ma è in grado di. Una variabile che ha dimostrato di sapersi muovere molto rapidamente, di essere molto contagiosa e di essere anche molto emotiva, perché trainata dall'azione dei social.La terza ragione riguarda il comparto produttivo, perché il brusco, che si trovano già sotto shock a causa dei forti aumenti dei costi energetici e delle materie prime. Le aziende lombarde, quest'anno, pagheranno interessi sul debito pari a circa 10 miliardi contro i 6 miliardi del 2022.Il problema è che questo citato mix di costi inizia anella pancia delle banche europee ed il rischio è che questo aumento di crediti deteriorati costringa le banche ad effettuareal Conto economico, a fronte dellalimitando così la possibilità , per gli Istituti, di sostenere adeguatamente il tessuto produttivo. Un vero e proprio circolo vizioso. Direi quindi che le motivazioni persul fronte dei tassi non manchino davvero.