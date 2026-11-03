Nagel (BCE), "quasi inevitabile" rialzo tassi a dicembre a meno di significativo miglioramento inflazione

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea
dovrà probabilmente aumentare i costi di finanziamento
il mese prossimo, a causa del peggioramento delle prospettive sull'inflazione. Lo ha dichiarato Joachim Nagel, membro del Consiglio direttivo.
Il presidente della Bundesbank, intervenendo a Berlino, ha sottolineato che persino le proiezioni di base sui prezzi al consumo, presentate a settembre, presupponevano un ulteriore intervento; da allora, il quadro è ulteriormente peggiorato.
I ripetuti picchi nei costi dell'energia aumentano inoltre il rischio di effetti a catena su altri prezzi
, ha spiegato Nagel. Maggiori chiarimenti su questo fronte potrebbero emergere durante la prossima riunione di dicembre, quando i responsabili della politica monetaria disporranno di un nuovo set di previsioni economiche che arriveranno fino al 2029.
"Stando alla situazione attuale, appare quasi inevitabile
un rialzo dei tassi di interesse, a meno che le prospettive sull'inflazione non migliorino in modo significativo
", ha affermato Nagel.
La scorsa settimana la BCE ha mantenuto i tassi invariat
i, dopo averli alzati due volte dall'inizio del conflitto in Medio Oriente. Diversi esponenti dell'istituto hanno tuttavia lasciato intendere che potrebbero essere necessarie ulteriori misure
; un'opinione condivisa anche da Nagel. Gli economisti prevedono un ultimo ritocco
dei tassi a dicembre
, mentre gli investitori ipotizzano che la stretta monetaria possa proseguire
anche oltre, fino al 2027
.
Secondo le stime, il rapporto di Eurostat atteso per mercoledì indicherà che, a ottobre
, l'inflazione nell'area euro ha raggiunto il 4%
, un valore doppio rispetto all'obiettivo fissato dalla BCE e dopo il 3,8% di settembre
. L'inflazione "core"
(o di fondo) – che esclude le componenti più volatili, come l'energia – dovrebbe invece essersi attestata al 2,5%
.