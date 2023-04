Arterra Bioscience, Banca Profilo riduce target price e conferma Buy

Banca Profilo

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 4,8 euro) ilsu, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022 , inferiori alle attese degli analisti sia per i ricavi che per la redditività.Il broker prevede un2022-2025 del 18% (rispetto al precedente 21% nel 2021-2024). Nel 2023, stima 5 milioni di euro di ricavi totali (-6% yoy; vs precedente 6,6 milioni di euro), che include una ripresa del fatturato Cosmetics, minori assegni di ricerca e accumulo di scorte.Inoltre, viene previsto un miglioramento deldel 7% dal 40% nel 2022 al 47% nel 2025, un obiettivo era in precedenza atteso un anno prima."Il rischio principale per le nostre stime rimanein modo significativo in nuovi mercati finali, entro il time to market pianificato - si legge nella ricerca - Inoltre, apprezzeremmo una migliore ottimizzazione della struttura finanziaria vista la forte generazione di cassa della società".