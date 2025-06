Arterra Bioscience, Alberto Previtali sale al 15,2%

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che l'azionistaha superato la soglia rilevante del 15% del capitale sociale della società. In particolare, Previtali ha dichiarato di detenere 1.012.500 azioni ordinarie, pari aldel relativo capitale sociale, con diritto di voto.Glisono quindi ora: Maria Gabriella Colucci con il 27,90%, Alberto Previtali con il 15,20%, Intercos con l'8,65%. Il mercato ha in mano il 48,25%.