Finlogic, ricavi a +34% nel primo trimestre grazie a società acquisite

Finlogic

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Information Technology, ha chiuso ilconpari a circa 20,3 milioni di euro, in incremento di 5,1 milioni di euro (+34%) rispetto al 31 marzo del 2022 (15 milioni di euro). Il dato al 31 marzo 2023 comprende anche i ricavi delle due società acquisite a giugno 2022 che in totale ammontano a circa 3,4 milioni di uro. Senza le due acquisizioni la crescita dei ricavi si sarebbe attestata al 12%.La divisione, core business, segna un +19% rispetto al 2022, mentre la divisioneregistra una crescita del 54%; la divisionesegnare un +206%. Le rilevanti performance della divisione Prodotti tecnologi e Servizi ed assistenza sono influenzate dal consolidamento di Alfacod ed Ase. specializzate nella commercializzazione di questa tipologia di prodotti, si legge in una nota."Le performance del gruppo anche senza le due società acquisite sono soddisfacenti e segnano una crescita del 12%, tali risultati derivano principalmente da, nonché dagli investimenti in capacità produttiva realizzati nel 2022 che danno sostegno alla divisione Etichette", ha commentato l'nonostante i segnali che arrivano dal mercano evidenziano il protrarsi di dinamiche inflattive su livelli elevati che ha comportato e comporteranno una contrazione globale dei consumi", ha aggiunto.