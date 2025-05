MFE-MediaForEurope, nel 1° trimestre triplica l'utile ma ricavi in leggero calo

MFE-MediaForEurope

(Teleborsa) - Il gruppo(ex Mediaset) nel primo trimestre 2025 ha generato undi, triplicato dai 16,8 milioni dello stesso periodo del 2024, e ricavi per, in calo del 4%. L'Ebit scende a 6,3 milioni rispetto ai 23,5 milioni del primo trimestre dell'anno precedente. A fine marzo, ilsale a(+19,1%) e lamigliora a -460,9 milioni (-33,3%).Nel primo trimestre 2025, lacomplessiva si è attestata su livelli in linea con quelli dell'anno precedente, che aveva registrato un forte incremento su base annua. In, la raccolta ha mostrato un'ulteriore crescita dell'1%, consolidando la performance già sostenuta del primo trimestre 2024. In, la raccolta pubblicitaria lorda si è attestata arispetto ai 180,2 milioni dello stesso periodo del 2024, quando la raccolta pubblicitaria aveva registrato un incremento del +8% rispetto allo stesso periodo del 2023.Per ilil Gruppo ha confermato l'obiettivo "di mantenere un Risultato Operativo Consolidato, un Risultato Netto e un Flusso di Cassa Libero fortemente positivi su base annua", si legge nella nota. "Il raggiungimento di questo obiettivo dipenderà principalmente dall'andamento economico generale nella seconda metà dell'anno, che si prevede migliorerà in tutta Europa", ha aggiunto.