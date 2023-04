Eventi e scadenze del 25 aprile 2023

Martedì 25/04/2023

3M

Abc Company

General Electric

General Motors

Home Bancorp

McDonald's

Microsoft

Moody's

PepsiCo

Spotify Technology

Texas Instruments

Visa

(Teleborsa) -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:00 -- Deposizione di una corona d'alloro da parte del Presidente Mattarella, in occasione del 78° Anniversario della Liberazione. Presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni10:00 -- Statistiche annuali sulla finanza pubblica, pubblicazione di primavera- Borsa di Sidney chiusa per festività- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo