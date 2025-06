Abc Company, Mario Saccone nuovo Cfo

ABC Company,

(Teleborsa) -società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha nominatodi Gruppo.Mario Saccone, spiega una nota, vanta una solida e trasversale esperienza in ambito finanziario e non solo. Prima di entrare in ABC ha ricoperto diverse posizioni apicali in Italia e all’estero, in qualità di Chief Financial Officer, Board Member, Investor Relator Manager, Responsabile M&A, Responsabile di Pianificazione e Controllo, Responsabile Risorse Umane in primarie aziende industriali e in un autorevole Family Office italiano."La scelta di Mario di unirsi al progetto ABC rappresenta per noi uno step di crescita importante. La sua esperienza, le sue capacità manageriali, la sua fungibilità e – non ultime – le sue qualità umane saranno molto utili nella gestione delle partecipate strategiche e dell’organizzazione del Gruppo ABC e per i prossimi avvenimenti societari", ha commentato, Amministratore Delegato di ABC.