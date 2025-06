Poco mossa la Borsa americana, Trump attacca ancora Powell

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

utilities

sanitario

telecomunicazioni

United Health

Merck

Cisco Systems

Microsoft

Boeing

Dow

Verizon Communication

3M

Datadog

Constellation Energy

Marvell Technology

CrowdStrike Holdings

Sirius XM Radio

Moderna

Microchip Technology

Ross Stores

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 42.893 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.039 punti.Leggermente positivo il(+0,29%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,97%),(+0,73%) e(+0,52%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,46%.Intanto il presidente Trump è tornato ad attaccare il presidente della Federal Reserve,. "Spenderemo 600 miliardi di dollari all’anno a causa di un imbecille", ha detto Trump riferendosi a Powell, "taglia i tuoi tassi ora, non c’è". Secondo il presidente americano ladovrebbe tagliare i tassi di interesse di due punti percentuali per far risparmiare agli Stati Uniti fino a 900 miliardi di dollari. Trump ha comunque affermato che non lo licenzierà.Gli investitori hanno accolto con cautela l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, mentre aumentano i timori dopo le nuove dichiarazioni di Trump sull'invio di lettere aiche ancora non hanno raggiunto un accordo con gli Stati Uniti sui dazi.Tra i(+1,57%),(+1,47%),(+1,32%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,93%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,17%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,66%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,56%.Tra i(+3,48%),(+2,79%),(+2,02%) e(+2,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,14%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,65%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,05%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,98%.