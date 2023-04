Universal Music, 1° trim in crescita grazie a Taylor Swift e King & Prince

Universal Music

(Teleborsa) -, tra le maggiori major dell'industria musicale, ha chiuso ildel 2023 con undi 2.451 milioni di euro, in aumento dell'11,5% su base annua, o del 9,3% a valuta costante, trainato dalla forte crescita delle divisioni Recorded Music e Music Publishing.L'di 522 milioni di euro è aumentato del 14,7% su base annua, o del 13% a valuta costante, e ilè aumentato di 0,6 punti percentuali al 21,3%."Il nostrodimostra la nostra coerenza nello sviluppo di grandi artisti e nel presentare la loro musica ai fan di tutto il mondo - ha dichiarato il CEO Lucian Grainge - Non vediamo l'ora di sfruttare questo slancio e promuovere il nostro track record di trasformazione di tecnologie dirompenti in opportunità per accelerare il nostro business per i nostri artisti, fan e azionisti".Glisono stati King & Prince, Morgan Wallen, Taylor Swift, TOMORROW X TOGETHER, si legge in una nota."I nostri risultati riflettono la continua evoluzione della nostra attività verso entrate costanti e prevedibili da una gamma crescente di fonti ha affermato il CFO Boyd Muir - Con un fatturato in crescita del 9% e un EBITDA rettificato in crescita del 13%, siamo incoraggiati dal nostro primo trimestre e rimaniamo".