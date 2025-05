doValue torna all'utile nel primo trimestre. Conferma target 2025

doValue

(Teleborsa) -, +principale provider in Sud Europa di servizi finanziari strategici, ha chiuso i primi tre mesi dell'anno conche mostrano una crescita significativa, +45,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i €141,4 milioni, grazie non solo al successo del consolidamento di Gardant, ma anche alla crescita organica sostenuta degli UTP e dei Servizi a Valore Aggiunto, oltre che alla dinamica positiva dei ricavi da servicing NPL. Isono pari a €128,2 milioni, con un aumento del 48,5% rispetto agli €86,4 milioni del 1° trimestre 2024, grazie a una crescita più rapida dei ricavi lordi grazie al contenimento dei costi di outsourcing.Al 31 marzo 2025, ilha raggiunto €141 miliardi, in crescita di €5 miliardi rispetto alla fine del 2024.L' EBITDA escluse le voci non ricorrenti è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, raggiungendo €51,4 milioni (+106%), grazie al contributo di Gardant e alla continua forza degli UTP e dei VAS. Nella Regione Ellenica, l'EBITDA escluse le voci non ricorrenti è aumentato del 7,7% a €23,3 milioni con un forte margine del 44,7%, grazie al contributo positivo degli UTP e dei VAS. In Italia, l'EBITDA ha raggiunto i €28,8 milioni con un incremento di €24,1 milioni, sostenuto da Gardant e da un forte slancio organico. Anche la Spagna ha mostrato un miglioramento dell'EBITDA, che è stato negativo solo per €0,8 milioni, con un miglioramento di €0,7 milioni rispetto al 1° trimestre 2024.L'escluse le voci non ricorrenti ha raggiunto i €9,1 milioni, con una significativa inversione di tendenza rispetto al risultato netto negativo di €2,4 milioni del 1° trimestre 2024, nonostante i maggiori costi per interessi legati principalmente al nuovo prestito a termine e al rifinanziamento del prestito obbligazionario con scadenza nel 2026 e l'aumento dell’utile di pertinenza delle minoranze (minorities) connesse alle partnership di Gardant con BPER e Banco BPM.Includendo le voci non ricorrenti (principalmente i costi di emissione del bond), il risultato netto è stato negativo di €0,9 milioni, in miglioramento rispetto alla perdita netta di €7,1 milioni del 1° trimestre 2024.La Società riafferma la guidance aggiornata per il 2025 e conferma gli obiettivi per il 2026 fissati nel piano industriale 2024-2026, a testimonianza della fiducia del management nella direzione strategica del Gruppo e nella sua capacità di capitalizzare le opportunità del mercato mantenendo la disciplina finanziaria e l'efficienza operativa."Alla luce dell'eccezionale performance commerciale, doValue ha deciso di alzare l'obiettivo relativo al nuovo business per il 2025 a oltre €12 miliardi, una significativa revisione al rialzo rispetto agli €8 miliardi iniziali, sottolineando la leadership di mercato del Gruppo e la forte visibilità della pipeline".