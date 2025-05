Metriks AI, debutto su EGM previsto per il 30 maggio

(Teleborsa) -, AI Data Company che sviluppa soluzioni Service as a Software B2B potenziate dall'intelligenza artificiale e dall'analisi avanzata dei dati, haalle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è previsto il 28 maggio 2025, mentre l'è atteso per il2025."Metriks si distingue per il proprio posizionamento di mercato, quale sviluppatore di soluzioni Service as a Software mirate ad accelerare la crescita delle PMI nazionali, grazie all'utilizzo dell'AI - ha commentato il- Operiamo quindi in un settore al centro di interessanti trend di crescita, legati alla digitalizzazione del settore industriale nazionale, con un approccio data-driven e un'attenzione costante alla sostenibilità. Siamo soddisfatti di questo traguardo che ci avvicina alla quotazione in Borsa, una milestone che siamo convinti potrà garantirci standing e riconoscibilità e generare nuove opportunità di crescita".