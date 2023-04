USA, scorte ingrosso marzo +0,1% m/m

(Teleborsa) - Aumentano marginalmente le. Nel mese di2023, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato una crescita dello 0,1% a 919,9 miliardi di dollari, rispetto al +0,1% del mese precedente. Su base annua si registra una salita del 9,3%.Ilè stato di 84,6 miliardi di dollari a marzo, in calo di 7,4 miliardi rispetto ai 92 miliardi di febbraio.Ledi merci a marzo sono state di 172,7 miliardi di dollari, 4,9 miliardi di dollari in più rispetto alle esportazioni di febbraio. Ledi merci per marzo sono state di 257,3 miliardi, 2,5 miliardi in meno rispetto alle importazioni di febbraio.