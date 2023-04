Cofle, Banca Profilo riduce target price e conferma Buy

Banca Profilo

Cofle

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 16,5 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati per il 2022 Gli analisti hanno aumentato del 7% le stime sui ricavi per l'anno fiscale 2023, che ora vedono crescere del 9% su base annua, grazie sia ai volumi che al prezzo. Isaranno trainati dall'accelerazione delle vendite grazie a, oltre che dal. Complessivamente, stimano un CAGR FY22-25 del 9,5% (rispetto al precedente 6,6%), per riflettere prezzi più elevati.Mentre l'aggiornamento dei prezzi dovrebbe aiutare la marginalità, Banca Profilo prevede che ilsul margine EBITDA poiché i dipendenti turchi (2/3 della forza lavoro) riceveranno un adeguamento salariale per l'inflazione.Dopo il taglio del margine nel 2023 del 3% rispetto alle stime precedenti, nel 2024-25 prevede un miglioramento del margine EBITDA annuo di 1pp rispetto al 2023, riflettendo la normalizzazione dei prezzi e dei costi di input. Nel 2023 prevede undi 4,6 milioni di euro, o un margine di profitto del 7%.