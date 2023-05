Banche, Enria: "In Ue effetto tassi positivo anche su bilanci 2024"

(Teleborsa) - Ad oggi la Vigilanza bancaria della Bce si attende un effetto complessivamente positivo dei rialzi dei tassi su bilanci e redditività delle banche, anche sul 2024 ma è necessario "tenere gli occhi aperti. È quanto ha affermato ildurante un dibattito in apertura della conferenza annuale sulla ricerca, organizzata dall'istituzione. "Ormai è un po' di tempo che valutiamo l'impatto dell'aumento dei tassi sui bilanci delle banche. E la nostra conclusione è che ad ora il rialzo è una buona notizia per le banche europee, nel 2022 abbiamo visto gli introiti da tassi salire del 50% e se guardi al 2024 i modelli ci dicono che l'effetto positivo sui margini di interesse può più che controbilanciare l'effetto negativo sulla qualità degli asset – ha detto Enria –. Ma potremmo sbagliarci, quindi dobbiamo essere molto cauti. E per questo stiamo spingendo le banche a focalizzarsi non solo sulle prospettive di utili ma anche sul valore dei titoli mark-to-market, sui costi di finanziamento, di riporre maggiori attenzione sulla qualità degli asset, specialmente nei settori che sono sensibili ai rialzi dei tassi. E anche ad assumere azioni proattive quando vedono deterioramenti degli asset. Può essere un'area in cui dobbiamo mantenere gli occhi aperti".Sull'– ha detto– "si può discutere ma non vedo evidenze per alzare l'asticella. Devo dire che sono un po' scettico". In generale "la mancanza di fiducia reciproca in Europa – ha proseguito – fa ricadere tutto nell'ambito delle regole, e questo a volte compromette la flessibilità necessaria per intervenire sui singoli casi. Quindi non penso che la flessibilità sia di per sé sbagliata, ma devo dire che sono un po' scettico sulla necessità di aumentare la copertura dei depositi", ha detto, partendo da considerazioni su quanto è stato deciso dalle autorità Usa sulla tutela integrale dei depositi della fallita Silicon Valley Bank. Nell'Ue la garanzia pubblica copre fino a 100mila euro per singolo conto di privati. Secondo Enria, al di là dei problemi di costo e di azzardo morale a garantire tutto sui conti correnti "non penso che arresterebbe le corse da panico. Con una parziale copertura viviamo decorosamente. Ci deve essere un dibattito ma non vedo evidenze per alzare l'asticella".ha, inoltre, espresso l'augurio che dal processo di discussione tra governi e Parlamento europeo sulla fase finale del"non ci siano deviazioni". Perché – ha avvertito il presidente del ramo di Vigilanza bancaria della Bce – ci saranno crisi in futuro anche in Europa. E puoi stare certo che verremo biasimati per aver deviato di qua o di là rispetto agli standard internazionali".