Itway, risultati record nel 2024. Balzano fatturato e margini reddituali

Itway

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di- capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata sul mercato Euronext Milan, si è riunito in data odierna sotto la presidenza di G. Andrea Farina per approvare i Bilanci al 31 dicembre 2024.Nell’esercizio 2024 idel Gruppo si incrementano (Y/Y) di quasi il 20% tenendo conto dell’acquisizione di Seacom avvenuta in data 4 marzo 2024 che ha contribuito con oltre 3,6 milioni di ricavi; a parità di perimetro l’incremento è stato di oltre il 12%.Il(EBITDA) registra un aumento del 34% ed è pari a 2,28 milioni di Euro (circa 1,7 milioni di Euro nel 2023) mentre il(EBIT) ritorna positivo passando da - 562 mila Euro a 1,29 milioni di Euro. Ildell’esercizio è pari a Euro 465 mila (-330 mila Euro nell’esercizio precedente).