B.F., 2024 in crescita con ampliamento gruppo. Dividendo balza a 0,076 euro

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha chiuso ilcon unpari a 1.505 milioni di euro, in crescita rispetto a 1.387 milioni rilevati nel 2023. La crescita registrata è imputabile, oltre che all'ampliamento dell'area di consolidamento, agli effetti di integrazione con le società partecipate. L'ammonta ad 100 milioni, in aumento rispetto a 75 milioni del 2023, per effetto principalmente dell'ampliamento dell'area di consolidamento.Il risultato delladel 2024 è negativo per 27 milioni (nel 2023 era negativo per 25 milioni) e risente del generale incremento dei tassi di interesse e del maggior ricorso alle linee di credito a breve termine. Ilpositivo è pari a 19 milioni, contro un risultato ante imposte positivo del 2023 pari a 5 milioni, e ilpositivo è pari a 13 milioni, contro un risultato netto positivo di 4 milioni del 2023.L'si attesta al 31 dicembre 2024 a 174 milioni, contro un valore pari a 8 milioni al 31 dicembre 2023, che comprendeva gli effetti dell'operazione di aumento di capitale sociale realizzata da BF nel 2023 il cui impatto finanziario è stato pari a 299 milioni, al lordo dei costi connessi alla stessa operazione. La variazione è imputabile prevalentemente agli investimenti eseguiti in esecuzione del piano industriale.Il CdA ha proposto la distribuzione di unlordo, a valere sull'utile d'esercizio, per complessivi 19.903.137,72 euro, pari a 0,076 euro per azione (+73% sul 2023).